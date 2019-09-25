İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık

Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık
Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıklar bölge halkını tedirgin etti. İnceleme yapan AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının yarığa neden olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Denizli'de meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı birçok köyde şiddetli bir şekilde hissedilmişti. Şimdi de deprem sonrası bölgedeki tarım arazisinde meydana gelen yarıklar yöre halkını tedirgin ediyor. Dinar ilçesi Doğanlı köyünde Seydi Aşkın'a ait kabak tarlasında meydana gelen, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıkların nedeninin araştırılmasını isteyen köylüler durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il Müdürlüğüne bildirdi.

Bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık neden oldu

Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, arazide yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarık tespit etti. AFAD yetkilileri, yarığa kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının neden olduğunu bildirdi.

Köylüler de oluşan derin yarıklar dolayısıyla tedirginlik yaşıyor. Benzer durumların daha önceki yıllarda diğer ilçelerde de meydana geldiği belirtildi.

Hayati Kanat

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.