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Dev yolcu gemisi Vikingler Kuşadası'nda

Dev yolcu gemisi Vikingler Kuşadası'nda
Dev yolcu gemisi Vikingler Kuşadası'nda

Kış sezonuna girilmesine rağmen Kuşadası’na denizden adeta turist yağıyor. Sabah saatlerinde 930 yolcu ve 602 mürettebat taşıyan, 2015 yılında 10 seri geminin ilki olan Viking Star Kuşadası’na geldi.

Viking Ocean Cruises şirketine ait olan gemi yılın ilk seferini gerçekleştirdi. Roma'dan tura başlayan gemi Napoli, Messina ve Girit'i ziyaret etti. Kuşadası'na gelen geminin akşamüstü Atina'ya gideceğini belirten Su Üstünde yetkilileri “20 Aralık'ta Atina'dan ayrılacak olan gemi tekrar Kuşadası'na gelip Girit, Messina, Napoli ve Roma'ya geri dönüp programını bitirecek. 2020 yılında Çanakkale ve İstanbul'u seferlerine ekleyecek olan şirket, daha fazla gemi ile Türkiye'nin farklı noktalarına tur düzenleyecek” diyerek turizmde 2020 yılı beklentilerinin yüksek olduğunu belirttiler.

İsmail Ümit Dilşen

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