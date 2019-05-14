İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devler Ligi finalinde düdük Skomina'da

Devler Ligi finalinde düdük Skomina'da
Devler Ligi finalinde düdük Skomina'da

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak final maçını Slovanya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Tottenham finalini yönetecek hakem grubu açıklandı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak bu zorlu mücadelede Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İspanyol Antonio Mateu Lahoz olacak. Hollandalı Danny Makkelie'nin VAR olarak görev yapacağı karşılaşmada AVAR koltuğunda ise bir başka Hollandalı Pol van Boekel ile Alman hakemler Felix Zwayer ve Mark Borsch yer alacak.  

Uygar Aydın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.