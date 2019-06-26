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Devlet Demiryolları'ndan “Marmaray” açıklaması

Devlet Demiryolları'ndan “Marmaray” açıklaması
Devlet Demiryolları'ndan “Marmaray” açıklaması

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Marmaray hattı Gebze-Halkalı arasında işlemekte olan 10029 sefer sayılı trenin saat 10.35’te Suadiye İstasyonu çıkışında arızalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (26 Haziran 2019) Marmaray hattı Gebze-Halkalı arasında işlemekte olan 10029 sefer sayılı tren seti saat 10.35'te Suadiye İstasyonu çıkışında arızalanmıştır. Arızaya müdahale sırasında yolcuların trenin imdat frenlerini çekmeleri nedeniyle tren seti kitlendiğinden arızanın giderilmesi mümkün olmamıştır” ifadesine yer verdi. 

Açıklamada, “Trende bulunan yolcular, polis ve itfaiye desteğiyle tahliye edilerek Suadiye İstasyonuna gelmeleri sağlanmıştır. Tahliye sırasında, bir yolcumuz kolunu çarparak tedaviye ihtiyaç duymayacak şekilde hafif şekilde yaralanmıştır. Olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılan Marmaray hattında, arızalı tren setinin hattan çekilmesiyle birlikte saat 13.35'ten itibaren normal tren işletmeciliğine geçilmiştir” denildi.  

Musa Erdoğan

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