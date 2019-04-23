Devlet Erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıldönümünde ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Şentop ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yoldan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener Aslanlı Yol'da ilerlerken uzun sohbet etti. Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 99. kuruluş yıldönümünde, milli mücadelemizin büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız olan zat-ı alinizin huzurundayız. İlk başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususunda iradesi kat'idir. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten ve cumhuriyetimizi kuran gazi meclisin ve onu var eden iradenin tarihi manasına vakıfız ve bunun onurunu yaşamaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle zat-ı alinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kılıçdaroğlu, tören sonrası devlet erkanının çektirdiği fotoğrafta yer almadı. Anıtkabir merdivenlerinde CHP'li kurmaylarıyla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Hülya Keklik - Ömer Çetin - Nurullah Geylani

