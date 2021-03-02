Devrilen tırdan boğalar yola kaçtı, yakalamak kolay olmadı

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevki İhsaniye köyü yakınlarında 03.50 saatlerinde meydana geldi. Ağrı'dan Amasya'ya kesimhaneye 35 adet büyükbaş hayvan taşıyan Müslüm Çoban idaresindeki tır devrildi. Yan yatan araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Tırın iki katlı dorsesinin üst katında bulunan hayvanlardan bazıları gecenin karanlığında kaçarak gözden kayboldu. Tırın üst ve alt katında sıkışan hayvanlar ise Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Demir parmaklıklar kesilerek tırdan çıkarılan boğalar araziye dağıldı. Yaralanan 2 boğa kesilirken, hayvanların birçoğunun çeşitli yerlerinden yaralandığı görüldü. Günün ağarması ile birlikte sağa sola kaçışan hayvanlar toplandı. Başka bir tıra yüklenmek isteyen boğalar besicilere zor anlar yaşattı. Yola çıkarak kaçan boğaları uzun süren çalışmanın ardından tıra yüklenebildi. Hayan sahipleri kaybolan 5 boğanın bulunması için yakın köylerde hayvanlarını aramaya başladı.

Kazada devrilen tır çekici yardımı ile kaldırıldı. Bir süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik normale döndü.

Nurhan İçmez