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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan 71 yaşındaki Ahmet Gözüsarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kızyusuflu köyünde meydana geldi. Köyde kendisine ait tarlayı traktör ile sürmek için evden ayrılan Ahmet Gözüsarı'dan yakınları uzun süre haber alamayınca, yaşlı adamı aramaya çıktı. Tarlanın biraz uzağında yamaçtan aşağı devrilmiş traktörü gören yakınları durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Traktörün altında kalan Ahmet Gözüsarı'nın yapılan ilk kontrolünde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Selçuk Şavran
 

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