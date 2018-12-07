Dikkat çeken sosyal girişimler

Türkiye'de hem düzenlediği etkinliklerle hem de prodüksiyon gücünü kullanarak sosyal girişimlere bir alan sağlayan inisiyatif kapsamında bazı girişimler öne çıkıyor. Türkiye'de birçok sosyal girişimin tanıtılmasında da aktif rol oynayan Red Bull Amaphiko iki yıldır sosyal girişimleri destekliyor. Bunlardan birisi Tarlamvar. Tarlamvar; çiftçilere istihdam sağlarken ürünü de en taze haliyle şehirli tüketiciye ulaştırıyor ve böylelikle ‘aracıları' da ortadan kaldırıyor. 12 ilde 35 çiftçi aileyle çalışan Tarlamvar ile çiftçiler gelirlerini arttırırken tüketicilere de taze ürünlere ulaşma imkanı veriliyor.

Gıda israfına teknolojik çözüm: Fazla Gıda

Olcay Silahlı ve Arda Eren tarafından kurulan Fazla Gıda; tüketilebilir durumda olan gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Gıda fazlası olan kurumların bağış ilanı oluşturmasını sağlayan Fazla Gıda'nın bağış e-platformu, ihtiyacı olan tüketicilerin de platforma başvuru yapmasına izin veriyor. Kurulduğu ilk altı ayda 70 tondan fazla gıdayı kurtaran girişim, 30 binden fazla ihtiyaç sahibine bağış ulaşmasını sağladı. 2016 yılında harekete geçen girişim, bu misyonları ve oluşturduğu başarılı altyapı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı'na seçilen, dünyadaki 9 girişimden birisi olmayı da başardı.

Sadece iki yılda onlarca proje başvurusu

Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect Türkiye'de faaliyete geçtiğinden bu yana onlarca projeden ve fikir aşamasındaki sosyal girişimci adaylarından başvuru aldı. Son olarak 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir'de gerçekleşen Red Bull Amaphiko Connect'e, projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama 41 sosyal girişimci katılım gösterdi. İki gün boyunca içerik pazarlaması, hikayeleştirme eğitimi, finansman yolları, yasallaşma ve yapılaşma gibi eğitimler alan sosyal girişimciler; Fazla Gıda, Reflect, Yakh'iphupha, 18 Gangser Museum gibi projelerin başarı öykülerine tanık oldu. Bunların yanı sıra gazeteci ve ekonomist Emin Çapa ile Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan gibi alanında uzman isimlerden ilham veren hikayeler dinledi.

Red Bull Amaphiko nedir?

Toplumsal sorunlara somut çözüm arayan sosyal girişimcileri bir çatı altında toplayan ve yirmiyi aşkın ülkede etkin olan global inisiyatif Red Bull Amaphiko, 2017 yılından beri Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. Adını, Güney Afrika'daki bir kabilede ‘kanatlar' manasına gelen ‘Amaphiko' sözcüğünden alıyor.