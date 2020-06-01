İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, Sefaköy Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Dilek hemşire için bugün öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışma arkadaşlarının katılımı ile tören düzenlendi.

Törenin ardından Dilek hemşirenin cenazesi, Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. Annesi Ünzile, babası Kemal Mertcan Çetin ve yakınlarının katıldığı törende ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Dilek Akçabelen, edilen dualar ve alınan helalliğin ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Armağan Yılmaz

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.