Dimitris Pelkas: "Hedefimiz şampiyonluk"

Sarı-lacivertli takımın PAOK'tan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Pelkas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Göztepe ağlarını havalandıran Dimitris Pelkas, "Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik. Gol attım. Golle birlikte takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Deplasmanda elde edilen bir galibiyetti ve çok önemliydi. Şu anda da Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hocayla (kondisyoner) da konuştuk. Türkiye'de bu maçlar çok önemli. Bugünden pazar günkü maça kadar en iyi şekilde hazırlanmalıyız" diye konuştu.

"Takımda güzel bir kimya olduğunu gördüm"

Pelkas, takıma çok kısa sürede katıldığını belirterek, "Milli aranın ardından perşembe gününden pazar gününe kadar takımla birlikteydim. Tabi ki bu başlangıçta biraz sıkıntı oluşturuyor. Oyuncuları tanımıyorsunuz, takımın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Takımın içinde çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bana çok yardımcı oldular. Daha çok hocamızın benden ne istediğine odaklandım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Takımda güzel bir kimya olduğunu gördüm. Daha da iyiye gideceğimize inanıyorum. En azından 1-2 ay içinde her şeye alıştıktan sonra benim için ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum" şeklinde konuştu.

"Golden sonra Ozan'a koştum"

Güzel bir oyuncu grubu olduklarını vurgulayan Pelkas, "İyi insanlardan oluşan bir grup. Bunu en başından itibaren hissediyorsunuz. Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olacaklardır. Saha içinde birlikte olmak önemli ama en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. Bana göre en doğru olan bu. Takımdaki arkadaşlık gördüğüm kadarıyla çok güzel. Çok iyi şekilde ilerliyor. Zamanla daha da sıkılaşacağına inanıyorum. Tabi ki ne zaman gol atsanız, moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Tabi ki ben golden sonra Ozan'a koştum ve teşekkür ettim. Çok güzel bir asist yaptı. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir. Golle başladığınızda kendinize özgüven katarsınız" açıklamasını yaptı.

Ozan Tufan yorumu

Dimitris Pelkas, takım arkadaşı Ozan Tufan'ın kendisinin adını unutup Yunanistan diye seslenmesiyle ilgili olarak, "Duydum bunu çok da hoşuma gitti. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız. Sürekli oyun içindeyiz. Bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Maça çıktığımda 3 gündür takımlaydım. Doğal olarak ben de herkesin ismini hatırlayamıyorum. Ozan'ın yaptığı da çok iyi. O baskı altında aklına böyle bir şey gelip, beni çağırması güzel bir anekdot. Maç içinde duyamadım ama güzel bir anı" dedi.

"Maçlara tek tek bakarak ilerlemeliyiz"

Kariyeri boyunca sürekli bir sonraki maçı düşündüğünü vurgulayan Yunan futbolcu, "Uzak gelecekteki veya sonunda ne olacağını düşünmedim. Tek tek maçlara bakarak ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir önceki maçtan hatalardan ders çıkartarak neyi daha iyi yapabilirize odaklanmalıyız. Şu an için pazar gününe odaklanmalıyız. Tabi ki şampiyonluk hedefimiz. Bunun için de en iyisini yapıp, alabileceğimiz en yüksek puanı toplamalıyız. Şu an için önümüzdeki maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"İlk defa stadı içerinden göreceğim"

Korona virüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin Pelkas, "Stadı full görmek isterdim. Pandemi sürecinden dolayı maalesef böyle olmuyor. Stadı içerden göremedim. Sadece ofislerinde bulundum. İlk defa stadı içerinden göreceğim. Benim için de ayrı bir tecrübe olacak. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de stadın nasıl dolu olduğunu, taraftarın nasıl bir atmosfer oluşturduğunu videolardan gördüm. Umarım bu süreç sonrası en yakın zamanda saha içinde buluşuruz" yorumunu yaptı.

"Bütün gücümü göstermek istiyorum"

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Bu süreçten bir an önce dönülüp, taraftarlarımızı stadımızda görmek istiyorum. Emin olsunlar ki, maçlarda hatta antrenmanlarda yüzde yüzümü her zaman vereceğim. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip, antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp, saha da her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum. Şampiyonluk için oynayacağız. Onları mutlu edeceğiz. Çok uzun zaman oldu, Fenerbahçe bu tadı yaşamıyor. Emin olsunlar ki, elimizden gelenin en iyisini sahaya koyup, onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.