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Dinamit yüklü tırın devrildiği kaza anı kameralara yansıdı

Dinamit yüklü tırın devrildiği kaza anı kameralara yansıdı
Dinamit yüklü tırın devrildiği kaza anı kameralara yansıdı

Rize’de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır yola devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Dinamit yüklü tırın devrildiği kaza anı kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.'nin kullandığı pikap araçla çarpıştı. Kameraların saniye saniye kaydettiği kazada tırın devrilme anı yürekleri de ağza getirdi. Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı.

Cengiz Yıldırım

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