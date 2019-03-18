Direksiyon başında fenalaşan otobüs sürücüsü gecekonduya çarptı

Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Sultanbeyli-Cevizli güzergahında ilerleyen halk otobüsünün şoförü İsmail Ayırkan, otobüsteki iki yolcu ile birlikte seyir halindeydi. O sırada sürücü direksiyon başında fenalık geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yolun kenarında bulunan bir gecekonduya çarparak durabildi.

Gecekonduda o esnada kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti. Otobüsteki diğer iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün sürücüsü ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İzzet Aydın