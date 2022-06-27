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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride uçtu

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar refüjde bulunan ağaçları devirerek karşı şeride geçti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride uçtu - Tıkla İzle

Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 2 araç ağaçları devirip karşı şeride uçtu. İddiaya göre, 34 JOC 24 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 48 AC 498 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası araçlar refüjde bulunan ağaçları devirerek karşı şeride geçti.

Olayda sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu. Refüjde bulunan ağaçlar ise, çarpmanın etkisiyle devrildi. Yaklaşık 1 saat cadde üzerine yoğun trafik oluştu. Çekicilerin kaza yapan araçları götürmesiyle trafik normale döndü.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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