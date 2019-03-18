Diş dövmesi yaptıranlar dikkat

Son yılların en gözde modası diş dövmesi yaptırmak. Bu trend Japonya ve Amerika'dan sonra Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Kaplama dişin üzerine yapılan ve hastaya herhangi bir acı hissettirmeden tamamlanan işlemin ardından istenilen dövme yapılıyor. Diş dövmesiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş, dövmenin dişlerinde iyi durmadığını düşünenlerin endişe etmemesi gerektiğini ifade ederek, dişe yapılan dövmenin kısa bir işlemin ardından kolayca çıkartılabildiğini kaydetti.

Diş protez teknisyenleri ve seramistler yapabilir

Diş dövmesinin yapılabilmesi için hastanın ilgili dişinin öncelikle komşu bölgede eksik diş mevcutsa, porselen bir malzemeyle kaplama kron ya da köprü dizaynıyla sabit bir protetik tedavinin yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kurtulmuş şunları ekledi: “Aksesuarların direkt diş dokusu üzerine yapılması mümkün değil. Muhakkak doku ile uyumlu yabancı bir malzeme üzerine, yine bu malzemenin renklendirici tozlarından kullanılabilir. Bunu sadece diş protez teknisyenleri ve seramistler yapabilir. Klinikte uygulanamaz. Kron-köprü protezleri, protez laboratuvarında teknisyenlerce yapılır. Çünkü malzemenin nihai sertliğe, dayanıklılığa ve kullanılabilir duruma gelmesi için fırınlanması gerekir.”

“Dövme yapmak için diş kesmek doğru değil”

Hastanın isteği doğrultusunda görsel ve estetik değişiklik yapmanın hiçbir sakıncası olmadığını söyleyen Kurtulmuş, “Vakaya göre doğru yöntemdir. Zaten bir kron-köprü gibi sabit protez ihtiyacı olan hastanın isteği doğrultusunda böyle görsel ve estetik bir katkı sağlamanın hiçbir sakıncası yoktur” dedi. Kurtulmuş, “Sadece dövme için hiçbir protez endikasyonu yokken dişi kesmek, kaplamak hekimlik anlamında etik ve deontolojik olmaz. Bu uygulamanın hiçbir teknik, biyolojik ve mekanik sakıncası da yoktur” diye ekledi.