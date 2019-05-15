Dışı kale içi harabe

Bosna-Hersek'te Cazin Belediyesine bağlı Ostrojaç köyünde Una Nehri'nin kenarında yükselen tepede bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde 16. Yüzyıl'da inşa edilen Ostrojaç Kalesi dış görünümünü korurken, içi ise bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmüş durumda. Ziyaretçileri kalenin girişinde insan ve hayvan figürleri karşılarken, içerisinde ise duvara kazınmış yazılar, ziyaretçilerin isimleri ve küfür içerikli şekiller görülüyor. Zengin tarihine rağmen fazla ilgi görmeyen kalede şimdiye dek hiçbir detaylı arkeolojik çalışma yapılmadı. Kale uzun süre restorasyon görmemiş olduğu için bakımsız halde olsa da turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tarihi Osmanlı Kalesi'nden neo-gotik stile

Kalenin tarihine bakıldığında, ismini bulunduğu tarihi Ostrojaç kentinden alıyor. Ostrojaç kenti ilk defa 1577'de Sokullu Ferhat Paşa tarafından fethedilerek 1579'da Osmanlı hakimiyetine girmişti. Osmanlı döneminde yapılıp birçok kez el değiştiren kalede beyler, şövalyeler, aristokratların hüküm sürdüğü biliniyor. Bu nedenle kale çok renkli ve tarihi geçmişe sahip.

Osmanlı'nın çekilmesinden sonra uzun süre Besirevic ailesinin sorumluluğunda kalan Ostrozac Kalesi, 19. Yüzyıl'da bölgedeki ayaklanmalar sonucu 1878'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun idaresine geçti. Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu idaresinde olduğu dönemde, Bihaç Valisi'nin isteği üzerine kale farklı bir görünüme girdi. Osmanlı kalesi Ostrojaç, Avusturya-Macaristan'ın Bihaç Valisi Lother Von Berks'le neo-gotik stilinde inşaya tabi tutularak kaleye bugünkü görünüm kazandırıldı.

Öte yandan, 1946'da devlet tarafından millileştirilen kalede Berks ailesi hak iddia ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Cazin'de açtıkları bir dava ile kalenin iadesini talep eden Berks ailesi davayı kaybetmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya'nın kontrolüne geçen ve bir süre eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun da kaldığı kale, 1969'dan sonra bir dönem farklı sanatçıların heykellerinin sergilendiği bir açık hava müzesi olarak hizmet veriyor. Cazin Belediyesine bağlı Ostrojaç köyünde bulunan kale ziyaretçilerini bekliyor.

Esra Karamahmut