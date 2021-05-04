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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'i ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-5 Mayıs tarihlerinde Bosna-Hersek'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'i ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu ve Bosna-Hersekli mevkidaşı Bisera Turkoviç, ortak ilgi alanlarındaki iş birliğini daha da ilerletmek için ikili ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirecek. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Bakan Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyeleri, Bakanlar Konseyi Başkanı ve Bosna-Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle de bir araya gelecek.

Mevlüt İşli
 

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