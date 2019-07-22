Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok'

TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularına cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika ilişkilerinde gelinen son noktayı anlattı. Bakan Çavuşoğlu, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi durumunda Türkiye'nin başka alternatifleri de değerlendireceğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkartıldığı yönündeki açıklamalara netlik getirdi:

"Diğer ortaklara baktığımız zaman hiçbirisi Türkiye'nin çıkartılmasını desteklemiyor. Türkiye'nin projeden çıkartılmasına karşı olduklarını Amerika'ya da bize de bu projenin ortakları net bir şekilde söyledi. Bunun siyasi, askeri, teknoloji boyutu var. Bir de maliyeti var. Türkiye çıkartılırsa her bir F-35 uçağının maliyeti 7-8 milyon dolar artacak. Bu da diğer ortakların sırtına gelecek. Maddi açıdan da maliyet bakımından da stratejik önemi bakımından da siyasi bakımdan da diğer ortaklar Türkiye'nin bu programdan çıkartılmasını istemiyorlar. Oradaki personelimizin belli yerlere girişlerinin engellenmesi gibi adımlar oldu. Bunları takip ediyoruz. Projeden çıkartılma konusunda bir adım yok. Personelin Türkiye'ye dönüşü şu anda yok. Temkinli de davranmak lazım. Şu andaki mevcut durumu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konularda herhangi bir aksilik olmaması için diplomatik kanallarımızı her düzeyde işletiyoruz. Amerika'dan heyetler gelecek, çalışma gruplarımız var, görev gücümüz var, tüm bu mekanizmaları sağlıklı bir şekilde işletmeye çalışıyoruz."

“F-35 vermedikleri zaman da Türkiye başka alternatiflere yönelirse söyleyecekleri sözleri olmaz”

“Türkiye'nin F-35 açığını Rusya ve Çin ile giderecek” şeklindeki yorumlara da cevap veren Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye kendi savunma sanayisine çok önem veriyor. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Şu anda ihtiyacımızın yüzde 70'ini içeride kendimiz karşılayabiliyoruz. İhtiyacımızın hemen hemen tamamını karşılayabilmek için atılımlarımız var. Bunlardan bir tanesi de kendi savaş uçaklarımızı üretmektir. Bunun için de yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Tanklarımız, helikopterlerimiz artık ihracata da başladık. F-16'larımız var, savaş uçaklarımız var. Ama yeni teknolojiler var, ihtiyaç da artıyor. F-35'de yeni teknoloji ile üretilen bir uçak. O nedenle biz bu projenin ortağı olduk. Yaklaşık 1,4 milyar dolar da para ödedik. Ortağı olduğumuz bir ürünü almak bizim hedefimiz. Ama diyelim ki, her şey çok kötü gitti, F-35'i bize vermediler. Türkiye'nin de yeni nesil uçaklara ihtiyacı var kendimiz üretinceye kadar. O zaman nasıl S-400 için başka arayışlar içine girdik, en son S-400 anlaşmasını Ruslarla yaptıysak Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermek ister ve en doğal hakkıdır. ‘Biz Patriot'u satamadığımız için Türkiye S-400 alıyor' diyen bir yönetimin de yarın diyelim ki, en kötü senaryoyu konuşuyoruz, F-35 vermedikleri zaman da Türkiye başka alternatiflere yönelirse söyleyecekleri sözleri olmaz. Türkiye ihtiyacını kendi ortak olduğu projeden karşılamak ister, bu olmazsa başka seçenekleri değerlendirme hakkı vardır. Her şeyden önce bağımsız ve özgür bir ülkenin atması gereken adımları yeri geldiğinde Türkiye atacaktır” diye konuştu.

Derya Yetim - Hülya Keklik - Ömer Çetin

