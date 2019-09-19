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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi'nin açılışı törenine katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi. Görüşmesine dair soysal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Kardeş Kırgızistan'ın Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmini gerçek potansiyeline çıkarmak için gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

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