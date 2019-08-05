Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert tepki

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''DOĞU AKDENİZ'DE AB MAHKEME GİBİ HAREKET EDEMEZ''

İstediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Kıbrıs Türk makamlarının sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın

"TÜRKİYE ARABULUCUKTA ÖNCÜ"

Suriye meselesinde Astana süreci, Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği. Üç ayrı uluslararası örgütte arabuluculukta Türkiye öncüdür. Çatışmalar ve donmuş itilafların çözümüne önümüzdeki süreçte çok daha önem verecek, ağırlık vereceğiz.

Yeni Zelanda'daki saldırılarda olduğu gibi dünyanın dört köşesine Müslümanların haklarını savundu. Dünyanın karşı karşıya geldiği sınavları sadece jeopolitik alanda görmek yanlış olur. Irkçılığın yükselişi bizi harekete geçirdik. Yeni Zelanda saldırısı sonrası hemen bölgeye gittik, BM'yi harekete geçirdik, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplattık. Antisemitizmin yanı sıra İslam düşmanlığını da kabul ettirdik.

"IRAK VE SURİYE DÜZELMEDEN ORTADOĞU'YA BARIŞ GELMEZ"

Dış politikada temel hedeflerimiz çevremizde barış ve kalkınma kalkanı oluşturmaktır. Arap baharı etkilerini, Filistin'deki işgalin devam ettiğini görüyoruz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Diğer taraftan Körfez krizinde tek taraflı hamlelerin bölgeye zarar verdiği ortadadır. İşbirliği için oturup kardeş kardeşe konuşmaya ve sorunları çözmeye biz hazırız. Üstüne basarak söylüyorum, Irak ve Suriye'de huzur tesis edilmeden Ortadoğu'da barış ve düzen kurulamaz.

