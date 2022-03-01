Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamalası
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok” dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yalara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok” dedi.