Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'de

Çavuşoğlu'nu, Vali Erol Ayyıldız ile birlikte Eskişehir Ak Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak karşıladı.

Karşılama esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Eskişehir Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı arasında geçen esprili diyaloglar dikkat çekti. Gerçekleşen ziyaret esnasında Bakan Çavuşoğlu, Eskişehir Valiliği'nde hatıra defterini imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, Cuma namazı kılmak için heyet ile birlikte Reşadiye Camii'ne gitti. Çavuşoğlu, Cuma namazından sonra çevre esnafları ziyaret edecek.

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