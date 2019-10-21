Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

- Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Envanterlerimizde kimyasal silah bulunmamaktadır

- Biz terör örgütlerine karşıyız. Milyonlarca Kürt, Türkiye'de gururla yaşıyor. YPG kürleri temsil etmiyor. YPG, PYD bunlar eşittir Kürtler demek; Kürt kardeşlerimize yapılan bir hakarettir. Biz bu ülkeyi işgal etmiyoruz. Biz herkesten daha fazla toprak bütünlüğünü savunuyoruz. YPG aslında orada demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlıyor. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. DEAŞ'a karşı mücadele devam edecek. Kaç kez hedef olduk. Pek çok DEAŞ'lı bizim hapishanelerimizde bulunuyor”

- Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Harekat başladığından beri gerçek dışı suçlamalar yapıldığını görüyoruz. Bu Kürt-Türk söylemi çok yanlış söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil

- 35 saat kaldı. 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyona yeniden başlayacağız

- 120 saatlik süre verildi. 120 saat içerisinde unsurların çekilmesi gerekiyor. Bu bölgeden terör örgütleri çekilirse operasyonu durdururuz

- YPG/PYD operasyon başladığı andan beri bize saldırıyor. Bin 80 havan topu atıldı. 4 şehit verdik. Biz bunların oyun planını bozduk. Bu yüzden operasyon çok yankı uyandırdı