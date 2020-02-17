Dışişleri Bakanlığı: 'Heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla biraraya geldi'

Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla biraraya geldi. İdlib'deki son durum ele alındı. Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlip'te Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek."