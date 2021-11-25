Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da imzalanan Barış Antlaşması'nın 5. yıldönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kolombiya Hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 24 Kasım 2016 tarihinde imzalanan ve Kolombiya'da 50 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışma dönemini sonlandıran Barış Anlaşmasının 5. yıldönümünü kutluyoruz. Bu tarihi anlaşmayla hayata geçirilen barış sürecine başından beri güçlü destek vermiş olan Türkiye, bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Kolombiya'daki barış ve istikrar ortamının idamesine büyük önem atfetmekte olup, söz konusu barış sürecine önümüzdeki dönemde de her türlü katkıyı vermeye devam edecektir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz