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Dışişleri Bakanlığı: 'Uluslararası toplum Filistin'de yaşanan trajediye artık gözlerini kapatmamalı'

Dışişleri Bakanlığı: 'Uluslararası toplum Filistin'de yaşanan trajediye artık gözlerini kapatmamalı'
Dışişleri Bakanlığı: 'Uluslararası toplum Filistin'de yaşanan trajediye artık gözlerini kapatmamalı'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in dünden beri gerçekleştirdiği saldırılarda bir Filistinli'nin daha şehit edilmesini kınayarak, "Uluslararası toplum da Filistin’de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail’in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze'deki saldırılarında bir Filistinlinin daha şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir. İsrail'in 52 yıllık işgali modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede uluslararası toplumu Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İrfan Çalışkan

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