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Dışişleri Bakanlığı'daki 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin 25 gözaltı kararı

Dışişleri Bakanlığı'daki 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin 25 gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığı'daki 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan, Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yapmış olduğu 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yapmış olduğu 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Engin Yağcı - Ali Nargüner
 

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