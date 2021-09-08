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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) okullarda okutulan ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönündeki talimatları nedeniyle sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC'ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eylemi, Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir” denildi.

Mevlüt İşli

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