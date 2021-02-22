Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki patlamaya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijer'de, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir aracın mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin, "Nijer'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda görev yapan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir aracın Tillabéri bölgesinde mayının üzerinden geçmesi sonucu dün meydana gelen patlamada 7 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Nijer halkının ve Hükümeti'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Utku Şimşek

