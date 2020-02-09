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Dışişleri'nden Azerbaycan'a tebrik

Dışişleri'nden Azerbaycan'a tebrik
Dışişleri'nden Azerbaycan'a tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki milletvekili seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’ni tebrik etti.

Açıklamada, “Bugün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bugün Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün (9 Şubat) gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerde elde edilen başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'ni tebrik ediyoruz. Seçimlerin tüm ülke çapında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan makamlarının seçimlerin demokratik ilkeler ve şeffaflık standartları içinde gerçekleştirilmesi için başından beri gösterdikleri gayretlerin ve Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği olgunluğun takdire şayan olduğunu değerlendiriyoruz.”

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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