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Dışişleri'nden Güney Sudan'da düşen uçakla ilgili açıklama

Dışişleri'nden Güney Sudan'da düşen uçakla ilgili açıklama
Dışişleri'nden Güney Sudan'da düşen uçakla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Sudan’da düşen uçakla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Güney Sudan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da düşen uçak ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Güney Sudan'da Jonglei eyaletindeki Pieri kasabasından Yuai ve Juba'ya hareket eden bir yolcu uçağının dün kalkıştan bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Güney Sudan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Adem Aslan
 

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