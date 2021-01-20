Dışişleri'nden İsrail'in yasa dışı yerleşim adımına kınama

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in bugün duyurduğu ihalelerle 2 bin 112'si Batı Şeria'da, 460'ı Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasadışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadıkları ifade edildi.

İsrail'in iki devletli çözüm çerçevesinde coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik bu ve benzeri eylemlerinin her seçim öncesinde artması tehlikeli bir fırsatçılık zihniyetini yansıttığı belirtilen açıklamada, “Bu şekilde bölgede barışın tesis edilmesinin yolları da kapatılmaya çalışılmaktadır. İsrail Yönetimi'nin bu işgalci zihniyetinin karşısında uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarını ve Filistin topraklarının korunmasını teminen harekete geçmeye davet ediyoruz” denildi.

Mehmet Kalay

