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Dışişleri'nden Lyon'daki Başpiskoposuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya kınama

Dışişleri'nden Lyon'daki Başpiskoposuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya kınama
Dışişleri'nden Lyon'daki Başpiskoposuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks Kilisesi Başpiskoposuna gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Lyon şehrinde Ortodoks Kilisesi Başpiskoposuna gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Fransa'nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda ağır yaralanan din adamının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve bu tür saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz. Terörün her türlüsüyle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, Fransız halkına ve Fransa'da yaşayan Ortodoks cemaatine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, teröre karşı dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz” denildi.

Mehmet Kalay
 

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