Dişlerinizdeki ‘gümüş dolgular' ne kadar güvenilir?

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gözde Armutçu Ulusoy, ‘gümüş dolgu' olarak bilinen amalgam ile diş tedavisine dair önemli bilgiler aktardı. Ulusoy, amalgamın cıva ile herhangi bir metal maddenin bir araya gelerek oluştuğu bir materyale olduğunun altını çizerek, neden sıklıkla tercih edildiğini şu sözlerle ifade etti; ''Adeziv Diş Hekimliğinin her geçen gün gelişme göstermesine rağmen, dental amalgamların ucuz olmaları, yüksek basma ve aşınma direnci göstermeleri, kolay manipüle edilebilmeleri ve ağız hijyeni kötü olan hastalarda bile rahatlıkla kullanılabilmeleri sebebiyle, halen posterior dişlerde sıklıkla kullanılan restorasyon materyalleri olduğunu belirten Ulusoy, “Amalgam; gümüş, kalay, bakır ve çinko gibi bileşenlerden oluşan tozun cıva ile karıştırılması sonucu ortaya çıkan ve uzun yıllardan beri diş hekimliğinde dolgu malzemesi olarak kullanılan bir alaşımdır.”

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Birçok ülkenin standartlarında belirlenmiş olan amalgam formülünün yaklaşık olarak yüzde 65-69 Gümüş (Ag), yüzde 6 Bakır (Cu), yüzde 1-2 Çinko (Zn), yüzde 29 Kalay (Sn) değerlerini kapsadığını ifade eden Ulusoy, amalgamın kullanım alanlarını sıraladı:

• Orta ve büyük restorasyonlarda,

• Estetiğin önemli olmadığı bölgelerde,

• Aşırı okluzal kontak alanları varsa,

• İyi izolasyon sağlanamadığı durumlarda,

• Restorasyon kök yüzeyine ulaştığında,

• Parsiyel protezlere ayak olan dişlerde,

• Geçici yada çürük kontrolü amacı ile yapılan restorasyonlar

Avantajı da çok dezavantajı da

Ulusoy, amalgam ile yapılan restorasyonların avantaj ve dezavantajlarına da değindi:

Avantajları:

• Tek oturumda ve kolay uygulanması,

• Gerilim kuvvetlerine dayanıklı olması,

• Aşınma direncinin mükemmel olması,

• Klinik ömrünün uzun olması,

• Kompozit restorasyonlara göre ucuz olmasının sayılabileceğini söyleyen Ulusoy,

Dezavantajları:

• Estetik olmaması,

• Çok konservatif preparasyonlarda uygulanamaması,

• Yalıtkan olmaması,

• Preparasyonlarının zor olması,

• Başlangıçta mikrosızıntının fazla olmasının sayılabileceğini söyledi.

''EN GÜVENİLİR RESTORATİF MADDE''

Ulusoy, bilimsel çalışmalar göz önüne alındığında amalgamın iddia edildiği gibi herhangi ciddi hastalığa yol açmadığı ve günümüzde bu dolgu maddesinin, cıva hijyen kurallarına uymak koşuluyla güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belirterek, “Klinik araştırmalar sonucunda; amalgam kadar ekonomik, uzun süre başarısı kanıtlanmış̧ ve biyouyumlu bir restoratif madde bulunana kadar, hastalarımıza amalgamın güvenilir ve tehlikesiz bir restoratif madde olduğunu söyleyebilir ve kliniklerimizde güvenle kullanabiliriz.”