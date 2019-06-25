İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında

Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında
Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında

Dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney, Endonezya’nın en büyük medya şirketi Media Nusantara Citra’nın (MNC) yan kuruluşlarından birine 200 milyon dolarlık (1 milyar 155 milyon TL) yatırım yapmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney, Endonezya'nın en büyük medya şirketi Media Nusantara Citra (MNC) ile yatırım görüşmeleri düzenliyor. İsmini paylaşmak istemeyen bir MNC yöneticisi, Disney'in MNC'nin yan kuruluşlarından birine 200 milyon dolar (1 milyar 155 milyon TL) değerinde 10 yıllık bir yatırım planı teklifi yaptığını söyledi.

Ayrıca yönetici, 500 milyon dolardan (1 milyar 886 milyon TL) fazla yatırım yapmak isteyen Fransız medya devi Vivendi ile yaptığı görüşmeleri iptal ettiğini kaydetti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.