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Diyadin'de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı

Diyadin'de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı
Diyadin'de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından aile büyükleri ve ilçe mülki amirlerinin araya girmesi ile kavga büyümeden barışla sonuçlandı.

Diyadin ilçe merkezinde Satıcılar (Bazırgan) köyü sakinlerinden Kaya ve Sütçü aileleri bayram arifesinde bilinmeyen sebeplerle kavga etmiş, 40 kişi taşlar ve sopalarla birbirine girmiş, polis kavgayı havaya ateş açarak güçlükle ayırmıştı. Kavganın ardından bayram süresince yapılan görüşmelerde her iki aile büyükleri barışmayı kabul ederek bir araya geldi. Tayini çıkan Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'in bir araya getirdiği aile büyükleri birbirleri ile tokalaşarak barıştıklarını ilan etti.  

Ramazan Demir

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