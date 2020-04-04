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Diyanet'ten umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarına yalanlama

Diyanet'ten umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarına yalanlama
Diyanet'ten umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara, Diyanet yetkilileri tarafından ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir siyasi partinin yöneticisinin, 2 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşlarla ilgili dile getirdiği iddialar hususunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Sayın yöneticinin basın toplantısında dile getirdiği, ‘Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdiler' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir" denildi.

Açıklamada, "Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır. Başkanlığımız, umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili süreçleri en başından itibaren Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinesinde yürütmüştür" ifadesi kullanıldı.

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