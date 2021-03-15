Diyarbakır'da 1 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı

Silvan ilçesi Mescit Mahallesinde bir binada oturan aynı aileden 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan hastalardan birinin mutasyonlu virüs taşıdığı belirlendi. Hastaların ikamet ettiği apartman korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. mutasyonlu virüs tespit edilen şahsın oğlunun, yaklaşık 1 haftadır okulda yüz yüze eğitim gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, bina sakinleri görüntü almak için bölgeye giden gazetecilere tepki gösterip, çalışma yapmasını engelledi.

Muhammet Romedi Yılmaz

