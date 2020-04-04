Diyarbakır'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Silvan'da iki kişi ateş ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin korona virüsü test sonucu pozitif olduğu çıktığı öğrenildi.

Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 2 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Hastalar, 112 ekipleri tarafında Diyarbakır'a sevkleri yapılmış tedavi altına alınmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız evde kalıp sokaklara çıkmamasıdır. Herkes duyarlılık gösterip, evinden çıkmamalıdır" denildi.

Muhammet Romedi Yılmaz

