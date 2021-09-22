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Diyarbakır'da cenaze kavgası: 5 yaralı

Diyarbakır'da cenaze kavgası: 5 yaralı
Diyarbakır'da cenaze kavgası: 5 yaralı

Diyarbakır’da bir sağlık çalışanı, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedince, hastaneye giden yakınları tekme tokat birbirine girdi. Çıkan arbedede 5 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 32 yaşındaki Necmettin D., korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Yakınları cenazeyi alacakları esnada hastaneye gelen ve iddiaya göre husumetlileri olan akrabalarını görünce ortalık karıştı. Cenazeyi bırakıp kavgaya tutuşan taraflar tekme tokat birbirine girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgada 5 kişi yaralanırken, hastanenin camları kırılarak hasar aldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenaze ise sabah saatlerinde aileye teslim edildi.

Murat Başal
 

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