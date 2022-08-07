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Diyarbakır'da ‘huzur uygulaması': Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da ‘huzur uygulaması': Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da ‘huzur uygulaması': Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 'huzur uygulamasında' 11 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında, aralarında daha önce arama kararı bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltında alındı. Zanlıların araçlarında ve üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adli mercilerce yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 25 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 11 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Hasan Gündüz

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