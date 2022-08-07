Diyarbakır'da ‘huzur uygulaması': Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında, aralarında daha önce arama kararı bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltında alındı. Zanlıların araçlarında ve üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.
Adli mercilerce yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 25 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 11 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
Hasan Gündüz