Diyarbakır'da iki çocuk yağmur suyu göletinde boğuldu

Olay, Diyarbakır'ın Hani ilçesi Çardaklı köyünde bulunan mermer ocağının içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tarhan (10) ve Mustafa Üçdağ (12) isimli çocuklar, geçtiğimiz akşam saatlerinde serinlemek için mermer ocağının içerisinde bulunan gölete girdi. Çocukların sudan çıkmadığını gören vatandaşlar bölgeye gittiğinde iki çocuğun da cansız bedeninin su yüzeyinde olduğunu gördü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekipleri çocukların cansız bedenini sudan çıkardı. Mehmet Tarhan ve Mustafa Üçdağ isimli çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Sedat Irmak