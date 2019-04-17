İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Yenişehir ilçesi Koşuyolunda bulunan parkta yapılmak istenen izinsiz gösteriye polis ekipleri müdahale etti. Tazyikli suyun etkisiyle düşen HDP Milletvekili Remziye Tosun fenalık geçirdi.

Diyarbakır’da izinsiz gösteriye polis müdahalesi - Tıkla İzle

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Koşuyolunda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde "Kayyum ve tecride hayır" gösterisi yapılmak istendi. Güvenlik güçleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalığın izinsiz gösteri yapmasına müsaade edilmeyeceğini belirten polis ekipleri ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine polisler tarafından yapılan uyarıların ardından tazyikli su ile kalabalığa müdahale edildi. Tazyikli su ile yapılan müdahale sırasında yere düşen HDP Milletvekili Remziye Tosun fenalık geçirdi.

HDP'Lİ VEKİL POLİSE TEKME ATINCA OLAYLAR KIZIŞTI
Remziye Tosun için bölgeye ambulans çağrıldı. Tosun ambulansa alınırken, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polise tekme atınca ortalık bir anda karıştı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalabalığa müdahale etti. Olaya karışanlar gözaltına alındı.

AYDENİZ VAN'DA POLİSİ KOLUNDAN ISIRMIŞ, DİYARBAKIR'DA İSE BİR GÖSTERİDE DÜŞMÜŞTÜ
Polise tekme atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, geçen ay Van'da katıldığı gösteride bir polis memurunu kolundan ısırmıştı. Aydeniz Diyarbakır'da bir gösteri sırasında ise yine polisle tartışıp, izin verilmemesine rağmen ısrarla yürüyünce düşerek baygınlık geçirmişti.
(Aydın Yorat - Rıdvan Kılıç/İHA) 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.