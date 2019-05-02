Diyarbakır'da kız isteme dehşeti: 3 yaralı

Olay, Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi 619. sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce iki defa Esmer ailesinin yaşı küçük kızlarını, cezaevinde bulunan yakınlarına gelin almak isteyen aile olumsuz yanıt aldı. Kız evinden çıkan aile bireyleri, arabaya binerken yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saçmaların bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklara isabet etmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme sokakta delil çalışması yaparken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

"Bu olayla birlikte üçüncü kez bize saldırıyorlar"

Konuyla ilgili konuşan kızın halası Feride Esmer, “Bir hafta önce yine kız istemeye geldiler. Ağabeyim kızımın yaşı küçük olması nedeniyle evladını gelin vermeyeceğini söyledi. Kızımızı isteyen kişi de cezaevinde ve 3 yıl cezası var. İzne geldi, daha önce kapımıza kurşun sıktılar. Bu üçüncü defadır bize saldırıyorlar, ağabeyim kızını vermiyor. Ölümle tehdit ediyorlar bizi, bize yardım edilmesini istiyoruz” dedi.

Aydın Yorat