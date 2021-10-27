Diyarbakır'da MİT ve Emniyet'ten terör operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında MİT ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir operasyonu ortaklaşa düzenledi.

Diyarbakır ve İstanbul'da 13 yere eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar ile birlikte Diyarbakır ve İstanbul polisi harekete geçti. 13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden 8 şüpheli şahıs adreslerinde kıs kıvrak yakalanarak gözaltına aldı.

6 kişi tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital veriler, örgütsel doküman, 1 adet tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. İstanbul'dan Diyarbakır'a getirilen şüpheli şahıslar emniyette sorguya alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da MİT ile Emniyetin ortak terör örgütü operasyonuyla ilgili açıklama

Yapılan açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün milis ve iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılan şahısları sahte pasaport ile kimlik çıkartarak yurtdışına yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik Diyarbakır ve İstanbul'da 16 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamanın devamında ise, “Yapılan operasyonda; çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirilmiştir. Emniyet birimlerimizin duyarlı çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmak üzere kurulan organizasyon çökertilmiştir. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün akşam saatlerinde adli makamlara sevk edilmiş; 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.



Sedat Irmak

