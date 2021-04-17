Diyarbakır'da teröristler tarafından yakılan Kurşunlu Camisi'nin çevresi ışıl ışıl oldu

6 yıl önce Sur ilçesinde yaşanan olaylar sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca önce karargah ardından da yakılıp yıkılan tarihi Kurşunlu Camii olarak bilinen Fatihpaşa Cami yapılan iç ve dış restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından muhteşem bir görüntüye kavuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu Camii olarak bilinen Fatih Paşa Camii meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışmaları yürüterek, meydanın ağaçlandırma, çalı ve çiçek dikimine uygun hale getirmek için ilk etapta başlattığı altyapı çalışmalarında, yer altına sulama boruları döşendi. Ağaç, çalı ile çiçek dikilecek alanlara 4 bin metreküp gübreli toprak serdi.

10 bin metrekare çim serildi

Kurşunlu Camii Meydanı'nın estetik görünmesi için 50 çınar, 30 şeker akçaağaç, 250 Muhammedi gül, bin 500 farklı türde gül, 500 top mazı, 500 kar topu, 500 alev, 500 Çin ardıcı çalısı dikilirken, ekipler, çalı ve ağaç aralarında kalan boşlukları serdikleri 10 bin metrekare çim ile değerlendirdi.

Zeminde kentte özgü bazalt taşları kullanıldı

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında meydanın zeminine kentte özgü ve mekânın doğasına uygun 800 metrekare bazalt bordür, 800 metrekare bazalt oluş taşı ve 2 bin 500 metrekare de küptaş döşeyerek ziyaretçiler için oldukça estetik bir yer oluşturuldu.

Saraykapı ile Keçi Burcu arası ışıl ışıl parlayacak

Büyükşehir Belediyesi, Kurşunlu Camii Meydanı'na diktiği 36 dekoratif aydınlatma direğiyle meydanın ışıl ışıl parlamasını sağladı. Ekipler, ayrıca Saraykapı ile Keçi Burcu arasına dikilen 180 dekoratif aydınlatma direğinin bakım onarımlarını tamamlayarak kentin yeni prestij caddesinin güzelliğini ortaya çıkardı.

Sedat Irmak - Mert Günaydın

