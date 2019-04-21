Diyarbakır'da teröristlerin inleri imha edildi!

Diyarbakır Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ve Hazro ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 01.00'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Akıncı-19 Şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Harun Çakır-5 operasyonunun aynı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 1'i 3 odalı, 9 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde 13 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 40 adet pil, 500 kilogram un, 100 kilogram pirinç, 100 kilogram bulgur, 100 kilogram makarna, 50 kilogram nohut, 50 kilogram fasulye, 5 kilogram pekmez, 100 kilogram küp şeker, 100 kilogram çay, 50 kilogram toz şeker, 15 kilogram ayçiçek yağı, 30 kilogram zeytin, 100 paket maya, 50 adet bal, 10 paket limon tuzu, 5 paket pul biber, 20 adet kuru fasulye konserve, 32 adet ev yapımı konserve, 7 adet konserve salça, 50 adet hazır çorba, 8 adet bezelye, 20 adet battaniye, 2 top inşaat teli, 50 metre ip, 2 adet tüplü saç, 1 adet tüplü ocak, 5 adet tencere, 2 adet çaydanlık, 10 adet diş fırçası, 50 metre şerit led lamba, 1 adet dikiş takımı, 1 adet kazma, 1 adet testere, 1 adet keser, 1 adet streç film, 4 adet pas sökücü sprey, ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde; 78 şahıs ve 24 araç kontrol edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Muhsin Taş - Rıdvan Kılıç

