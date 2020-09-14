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Diyarbakır'da terörün finans kaynakları kurutuluyor

Diyarbakır'da terörün finans kaynakları kurutuluyor
Diyarbakır'da terörün finans kaynakları kurutuluyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 669 kilo 600 gram esrar, 510 bin kök kenevir ve 5 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice ilçesi Panaf ve Dablo mezrası kırsalında icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, ''Söz konusu operasyonda 18 farklı noktada 62 kilogram toz, 607 kilo 600 gram kubar olmak üzere toplam 669 kilo 600 gram esrar maddesi, 510 bin kök kenevir bitkisi, 5 bin kök skunk bitkisi ve kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortumu ele geçirilmiş, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir'' denildi.

Muhammet Romedi Yılmaz - Yakup Ermiş


 

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