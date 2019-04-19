DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği'den Engin Yakut davasına destek

İşadamı Engin Yakut, 2013 yılında İstanbul'da bir galeriden 170 bin euro karşılığında sıfır km olarak satın aldığı Land Rover marka aracıyla trafikte 70 km hızla giderken vidaların motordan kopması sonucu aracın kullanılamaz hale geldiği iddiasıyla başlattığı hukuk mücadelesini kazanmıştı. Davanın kazanılmasından sonra, konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Onursal Başkanı Gunther Meinel, DMW Genel Başkanı Ferhat Bozçelik ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak Engin Yakut'a destek verdi. Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB Komisyonu, Avrupa Parlementosu'na taşınan bu davada, AB Rekabet Kurumu nezdinde de Birliğin destek vereceği belirtildi.

''Engin Yakut'un yaptığı Türkiye için örnektir''

Engin Yakut'un davasına destek verdiklerini belirten Gunther Meinel, ''Bu dava benim ve Avrupa için büyük bir örnek. Akıllı bir Türk insanın çıkıp dev araba firmasına cesaret gösterip dava açmasını beklemezdik. Bizim için şöyle bir örnek: Türkiye'yi ciddiye almamız lazım. Avukatın söylediği gibi Türkiye'den gelen hiç birşey ciddiye alınmıyordu, artık ciddiye almaları gerekir. Şu anda Türklerin, ne kadar detaylı ne kadar çalışkan olduğunu göstermiş oluyoruz. Engin'in yaptığı Türkiye ve Türk tüketiciler için bir örnektir. Bu anlamda Avrupa'nın Türkiye'yi ve tüketicileri ciddiye almasını tavsiye ederim, ciddiye alın ki problem olmasın. Onun için biz Türkiye ile dost halinde yaşamak istiyoruz. Bu konuda Türkiye ile daha çok ortak noktaya bulmaya çalışacağız. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Türkiye, Avrupa ve dünya çapında önemli. Dışarıda Türkiye'nin ekonomisine zarar verilebilmesinin çok büyük etkinliler var, biz bunları biliyoruz. Türkiye bunlarla kolay kolay sarsılmayacak. Türkiye bizim için çok önemli. Türkiye'yi, AB'ye götürebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu dava, buna etki edebilir'' dedi.

''Avrupa'da 8 bin 600 civarında benzer motor ve şanzıman arızalı araçlar var''

Yola bir araç arızasıyla çıktıklarını anlatan Engin Yakut, ''Sonra baktık ki binlerce araç var. Türkiye'de sadece 2013 model değil, 2019 yılına kadar olan tüm Range Rover Vogue araç modellerinde seri hata olduğunu tespit ettik. Bu davayı, dünyadaki bütün araç sürücüleri ve Tüketicileri temsilen açtık. Çünkü trafikte çok sayıda seri fabrika arızalı Range Rover var. Gümrük Bakanlığındaki belgelere göre; 2 bin 200 civarında motor ve şanzıman ithalatı yapılmış. Bunlar gösteriyor ki bu araçlarda seri şanzıman ve motor hataları var. Başkan Gunther Meinel'in belirttiği gibi Avrupa'da 8 bin 600 civarında benzer motor ve şanzıman arızalı araçlar var. Şu anda Avrupa Adalet Divanı konu ile ilgili inceleme başlattı, soruşturma başlatacak. Yakın zamanda inşallah Land Rover Company şirketinin savunması alınacak. Şirket bu motor arızalarını kabul etmediği sürece manevi zararlar görür. Şirket, İngiltere'nin en büyük markalarından bir tanesi. Biz, İngiltere halkı için de mücadele ediyoruz. Çünkü orada da bu araçlar binen sürücüler var. Vidaları iyi sıkılmamış araçların trafikte olması sadece bu markayı kullanan sürücüler için değil, trafikteki diğer marka araçları kullanan sürücüler içinde yüksek oranda trafik riski teşkil ediyor. Bu amaçla Avrupa'daki savcılarında soruşturma başlatmasını bekliyoruz. Brexit yapılarak hukuki sorumluluktan kaçmak yerine, İngiliz şirketin araçları geri çağırması gerekir. Çin'de de motor arızalı 36 bin 500 araç geri çağrıldı. Dünya genelindeki Seri motor arızalarıyla ilgili CEO'nun kamuoyuna açıklama yapması gerek'' şeklinde konuştu.

''Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği ve Avrupa Tüketiciler Birliği gerekli incelemeleri başlattı''

Bu dava ile ilgili İngiltere'deki çalışmalarına değinen Yakut, ''Cambridge Üniversitesi'ndeki bir Türk hocamızla İngiltere başbakanına ve İngiltere kraliçesine bir mektup yazıyoruz. Bu şirket hakkında hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz. Bu konuyu kendilerine arz edip inceleme başlatmalarını rica edeceğiz. Tabii ki takdir kendilerinindir. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği ve Avrupa Tüketiciler Birliği gerekli incelemeleri başlattı, soruşturmalar başlatacak ve şirketin savunması alınacak. Durumlar tespit edilecek ve ardından İngiliz şirketine büyük cezai tazminatlar ödetilebilir. Range Rover Vogue araçlara CE markasının basılmaması gerekir” diye konuştu.

''Toplatma davasını kazandığımız zaman asıl bomba o zaman patlayacak''

Toplatma davasının devam ettiği vurgulayan Yakut, ''Bir toplatma davası açmıştık, Yüksek Mahkemeye gitti. Şu an yeni bir dava daha açtık. 2 bin 200 araç ortaya çıkınca yeni durumlar da ortaya çıktı. Türk gümrük müfettişlerimizden inceleme bekliyoruz. Türkiye distribütörü ile ilgili önümüzdeki günlerde vergi ve gümrük kaçakçılığı ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na tekrar soruşturma başlatması için suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü mahkemeye sunulan sahte evraklar ve yalan beyanlarla ilgili savcılık soruşturma başlatıldı. Zannediyorum yakında Türkiye distribütörü hakkında ceza davası açılacak ve şirketin Türkiye distribütörü yetkilileri ceza mahkemesinde yargılanacak.Yine zannediyorum ki yüksek cezalar alacaktır. Toplatma davasını kazandığımız zaman asıl bomba o zaman patlayacak. Çünkü uluslararası tanıma ve tenfiz yoluyla örneğin; Almanya, Fransa ve ABD'deki bütün bu model araçları bir anda toplatabiliriz. Türk mahkemesinin bu kararını bütün dünya ülkeleri tanımak durumundadır. Çünkü Lahey Sözleşmesi ve uluslararası hukukun 36'ncı maddesi bunu gerektiriyor'' açılmasında bulundu.

Adem Gürer - Murat Ergin