Doğa Koleji Öğrencileri, t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı'nda!

Kıyasıya rekabetin yaşandığı seçimlerde büyük mücadele vererek Liderlik Akademisi'nde yer almaya hak kazanan 500 öğrenci Eğitim Kampı'nda buluştu. Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sanem Bülbül Hüner'in açılış konuşması ve “Değişen Liderlik Anlayışı” adlı kıymetli sunumu ile başlayan kamp, duayen eğitmenlerin değerli paylaşımları ile devam etti.

Antalya'da gerçekleşen t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı'nın ilk gününde; Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Gelecek Beklenilenden Daha Hızlı Gelecek” konulu sunumuyla Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu.

Proje yönetme ve takip etme süreçlerini deneyimleyerek öğrenen 500 Liderlik Akademisi öğrencisi; Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel ile bir sene boyunca gerçekleştirecekleri proje ve kazanımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

3 gün süren sertifikalı eğitim kampında öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerden liderlik, girişimcilik, proje yönetimi, etik değerler, ekip yönetimi, network oluşturma, bütçe yönetimi ve yapay zeka konularında eğitim alarak kampüslerine daha vizyoner ve donanımlı döndüler. Öğrenciler, alanında uzman eğitmen ve akademisyenler tarafından verilen eğitimlerin sonunda katılım sertifikası aldı.

Grup ve Alan Eğitimleriyle Dolu Dolu 3 Gün!

Gün boyu süren eğitimlerde; Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü/Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Nuray Atsan, Farklı Kültürlerle İletişim ve Network Oluşturma; Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Cem Sakarya, Girişimcilik ve İnovasyon; Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nuri İnel Proje Yönetimi; Dr. Mehmet Şevket Sayılgan ise Bütçe Oluşturma konularında grup eğitimleri verdi.

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Raife Meltem Yetkin Özbük, Sosyal Medya Yönetimi ve İçerik Pazarlaması; Boğaziçi Üniversitesi Lise Tanıtım Koordinatörü Dr. Sevgi Kesim Güven, Sosyal Sorumluluk ve Etik; Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Nuray Akar Ekip Yönetimi ve Liderlik alan eğitimleri; Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aydın, “Yapay Zeka: Nasıl Bir Gelecek?” konusunda eğitim verdi.

Yoğun eğitim içerikleriyle donatılmış kamp süresince öğrenciler, eğitim saatleri dışında kendileri için hazırlanmış eğlence ve etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

