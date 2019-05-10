Doğa Koleji öğrencisi, Kungfu Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 5. Avrupa Kungfu Şampiyonası'nda Florya Doğa Koleji ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mahlas Tuna Yılmaz, Jiti kategorisinde Avrupa ikincisi; Shuangdao kategorisinde ise Avrupa üçüncüsü oldu. Kalabalık ve kendisinden 3 yaş büyük rakiplerle karşılaştığı zorlu kategoriler içinden bu dereceleri almayı başaran sporcu, küçük yaşına rağmen performansıyla büyük ilgi ve takdir topladı.

Çok küçük yaşlarda wushu yapmaya başlayan ve 5 İstanbul, 5 Türkiye şampiyonluğu derecelerine sahip olan Mahlas, ilkokul 1. sınıftan beri resmi müsabakalara katılıyor.

Kolejin genel müdürü Ali Rıza Lüle, Yılmaz'ın başarısından dolayı gururlandıklarını belirterek, “Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendiriyoruz. Bir spor branşında müsabaka yapan öğrenci, küçük yaşta ekip çalışması yapmayı öğrenirken, öz güveni gelişiyor. Velisiyle heyecanını paylaştığı için mutlu oluyor” dedi.